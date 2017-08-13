山东公安厅：取消派出所专项行动和刑案破案数排名

（联合早报网讯）山东省公安厅近日印发《关于进一步规范派出所考核工作的通知》，进一步规范派出所考核评议，推动派出所工作回归主责主业，切实做到为基层减负降压。

据“山东政事”报道，通知进一步明确派出所基础管控和刑事案件管辖范围，以及警种部门需要派出所完成的事项、对派出所应履行的责任、服务指导派出所的事项。统筹考虑派出所在警力、辖区人口、治安状况等方面存在的差异，有针对性地设定考核项目，让派出所有更多的自主空间，因地制宜做好各项维护安全稳定工作。省公安厅相关负责人说：“出台这些措施目的只有一个，就是引导派出所将更多精力投入到治安管理、基础防控和便民服务等方面,因地制宜做好各项维护安全稳定工作。”

在派出所考核方式方面，通知作了详细规定，并提出了“两个一律”的严格要求，即：涉及派出所的考核工作全部由县级公安机关具体负责，一律不准对派出所实行专项行动排名和刑案破案数排名，一律取消专业警种对派出所打击任务考核。对派出所的考核指标要严格控制在30项以内，不得以“增加加分项”“小项并入大项”等方式增加考核项目，坚决杜绝任何形式的变相考核、隐性考核。另外，通知要求完善临时性考核准入机制，进一步推进派出所考核“一网考”，最大限度减少考核数据手工填写、重复录入，不断提升考核效能，为民警减负降压。

为切实加强派出所考核监督，各地将对县级公安机关考核派出所方案进行严格备案审查，坚决取消不符合省公安厅党委要求和派出所工作实际的考核指标，及时发现考核过程中存在的问题，安排专人靠上帮助整改落实，切实做到全程监督、跟踪问效。

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