媒体调查中国无人超市：部分商品比传统超市更贵

（联合早报网讯）从去年开始，“无人超市”陆续在全球各地出现，中国的无人便利店也率先实现商用，一批无人便利店品牌接连出现，并开始跑马圈地。一时间，各种相关新闻、分析刷爆朋友圈。在沸腾的舆论话题之后，“无人超市”是否真的将开启消费新时代？减免了人工成本后又能给消费者带来哪些实惠？北京青年报记者就此走访京城首家无人超市发现，抽测的10种商品全部比永辉大卖场要贵，即便和人工成本高昂的便利店相比，部分商品在价格上也没有优势。

据北京青年报报道，近日，居然之家在北京开出的首家无人便利店——怡食盒子（EAT BOX），经过两周低调实测后开始正式营业。据了解，其每天有2000-3000元的销售额。

没有人工成本，无人超市的价格到底怎么样？北青报记者在北京这家无人超市内随机抽选了饮料、方便面、咖啡、零食、面膜共计10款商品，通过将其价格与大卖场和社区型超市比较，除了个别大超市无货外，10件商品价格无一胜出。即便与7-11、全时这样人工成本极高的24小时便利店比，本次筛选的怡食盒子店内商品也有3款商品的价格高于全时和7-11便利店，即便其他7款商品，价格优势也不突出。

与大超市比价中，以每袋210克黄飞红麻辣花生为例，永辉恒基中心店的售价为10.9元，这比无人超市里每袋12.6元的价格便宜1.7元；不二家棒棒糖20支粉色装在乐天超市售价14.2元，比无人超市一下子便宜5.7元。

与24小时便利店相比，如210克的黄飞红麻辣花生，怡食盒子售价12.6元，全时和7-11售价14元，相差1.4元，但这已经是最高差价，合味道方便面怡食盒子售价6.9元，全时售价7元，相差仅0.1元。

另外此次对比商品中，无人超市里销售的维他奶、不二家棒棒糖、水之密语旅行套装这3款商品的价格还高于全时和7-11便利店，其中每盒维他奶售价4元，这比全时、7-11便利店3.8元的价格高0.2元；不二家棒棒糖20支粉色装售价19.9元, 这比7-11便利店14.5元的价格高5.4元;水之密语旅行装售价45元，这比全时、7-11便利店高3元。

由此看来，怡食盒子房租和人工成本大幅降低，但目前该店商品销售价并没有完全让利给顾客，相同商品的价格在便利店业态中相比较而言并不占优势，而且对比大中型超市还要贵一些。

在接受采访时，怡食盒子负责人解释说，无人超市里的商品定价上并不会因为无人而降低，而是会根据用户画像来制定商品的价格体系。便利店商品不可能通过单一店的场租、前期成本投入来定价商品的，无人便利店的实质优惠是——通过技术手段让便利店消费更便捷了，通过数据采集和归类分析，对客群需要的商品更精准地进行投放，无人值守便利店还可以通过一个纯自在的环境让人们在购物时可以自由选择中意的产品而不受打扰，这些服务的升级才是新事物存在的价值，而不是简单粗暴的商品价格便宜。

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