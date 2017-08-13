受影响九寨沟旅行团游客 11人已回国

（联合早报网讯）受九寨沟大地震影响的曾兄弟旅行团游客，11人已安全回国。

九寨沟在8日发生七级地震时，曾兄弟旅行社的一组20人旅行团，当时正好在当地旅游。该旅行团的11名团员，已分别在昨晚11时25分及今早4时43分，乘搭胜安航空（Silkair）MI935及MI937，从成都安全回返我国。

今早回国的曾兄弟旅行团团员，吴清顺（62，烧焊工) 告诉《联合早报》记者，他们对地震的发生过程感到相当吃惊。他和太太李碧霞（56，家庭主妇）当时在餐厅用餐，太太还因左脚被碎片砸中受伤。

吴清顺说：“突然我感觉餐馆震动得很厉害。餐馆天花板的灯饰在巨响后坠落，周围一片漆黑，令我急忙躲到餐桌地下。灯光恢复后，我便赶紧和太太及另名团员逃离酒店。”

吴清顺透露，由于地震发生后，下榻的酒店已出现损坏，不宜居住，因此团员被安排到附近停车场暂住一晚，才在隔天启程离开九寨沟。

今早与太太和子女回国的曾锦安（53，自雇人士），同样因为地震饱受惊吓。曾锦安认为当地酒店员工在危机发生后仍对无微不至照顾旅客，令他倍感窝心。

他说：“我们在停车场住时，旅店员工还冒险回到酒店拿毛巾给我们在寒冷的夜里能够取暖。这点做得很好，他们对旅客真的人很照顾。”

曾兄弟旅行社昨晚及今早都派代表到场接机，并向受影响乘客分发燕窝礼盒，及保险索偿文件。其他九名乘客将继续当地行程，预计今晚回国。

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