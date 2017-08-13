今年上半年中国电信诈骗案件发案数同比下降12.3%

（联合早报网讯）8月12日，记者从“打击治理电信网络新型违法犯罪集中宣传月活动”启动仪式上获悉，2017年1月到6月，中国电信网络诈骗案件发案数、人民群众财产损失数双双下降，同比分别下降12.3%和30.8%。

据澎湃新闻报道，上述宣传月活动是由国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室部署的，为期一个月。

记者从公安部刑侦局获悉，全国打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动已取得显著成效。2016年以来，全国公安机关共破获电信网络诈骗案件11.9万余起，抓获犯罪嫌疑人8.8万余名，而且在境外10余个国家开展打击工作 ，将2700余名犯罪嫌疑人押解回国依法处理。

此外，中国人民银行建成“电信诈骗交易风险事件管理平台”，并与公安部“电信诈骗案件侦办平台”对接，实现在线紧急止付，共冻结止付涉案资金70亿元。工信部出台30项硬措施，严格实行实名制，建成并投入使用全国诈骗电话防范拦截系统，共处置涉嫌诈骗电话号码1184万个。最高法、最高检和公安部制定颁布了《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》，为源头治理、严厉打击提供了法律保障。

据公安部刑侦局介绍，在宣传月活动启动仪式现场，公安部刑侦局副局长陈士渠代表国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室，通过举办防骗讲堂的形式，结合真实案例公布近期高发的十类电信网络新型违法犯罪手段，包括：假冒公检法诈骗、冒充熟人诈骗、利用伪基站发送木马链接诈骗、兼职诈骗、考试诈骗、校园贷诈骗、民族资产解冻骗局、投资返利诈骗、保健品购物诈骗、引诱裸聊敲诈勒索，并且针对每种诈骗手段进行详细地分析，给出实用有效的防范建议。

国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室呼吁，希望广大群众主动通过新闻媒体等渠道及时了解掌握防骗知识、提高识骗能力、增强防骗意识，成为反诈骗的行动派。

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