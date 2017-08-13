疑玩魔术肇祸 港葵涌大火中三名90后男女惨死

（联合早报网讯）香港葵涌葵定路一工厦发生大火，造成三人死亡，当中年龄最小的仅18岁。警方及消防封锁现场，正调查起火原因。消息指，三名死者当时在单位内练习魔术，期间需使用磷粉，怀疑因此肇祸。

据星岛日报报道，消防处署理助理消防区长郑梓恒表示，涉事单位面积为30米乘20米，其中起火单位为10米乘3米。消防接报到场破门而入，发现3名伤者昏迷倒卧厕所内，送院后证实不治。消防派出火警调查犬及利用电子仪器调查，初步无发现助燃剂，会成立火警调查组调查火警原因。他又指，起火工厦建于七十年代，并无消防洒水系统，单位内设有火警警报系统，但没有灭火筒。

葵涌分区指导官李锦标警司表示，死者分别25岁、18岁及21岁，他们均被熏黑，死因仍有待进一步确因。而涉事单位被“1劏17”出租，分别用作摄影工作室及写字楼等，起火的单位为工作室，至于是否有人在内居住仍须调查。

事发在傍晚6时许，葵定路美适工业大厦10楼一个单位突然起火，现场冒出白烟，消防接报出动1条喉及1队烟帽队到场，并升起云梯灌救。大火造成至少3人受伤，包括2男1女，他们昏迷由救护车分别送往仁济医院及玛嘉烈医院。

其中一名女子获救时身体有烧伤痕迹，救护人员一直为她戴上氧气罩，并不断进行心外压急救。惜3人送院后均证实不治。死者家属得悉事件后赶至医院了解情况，众人神情哀伤。

大火在约一个半小时后救熄，大批警员封锁现场调查，初步相信起火原因有可疑，案件交新界南总区重案组跟进。消息指，起火单位为货仓，3人当时正在练习魔术，期间需使用磷粉，怀疑因此引起火警。

受火警影响，葵安路至嘉定路一段大连排道已封闭。消防事后出动消防犬“安仔”到场协助搜证。机电工程署和屋宇署人员亦到场调查。

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