双人共享单车现上海，警方：骑上马路系违法

（联合早报网讯）两人合坐，共同骑行，这一原本在景区、度假区颇受欢迎的双人骑行单车如今也打着共享旗号，进入上海城区市政道路，供市民公开骑行。而记者了解到，事实上，根据《道路交通安全法规定》第七十二条第七款明确规定，不得在道路上骑独轮自行车或者两人以上骑行的自行车。也就是说，企业在市政道路的投放行为违法，而市民一旦在市政道路上骑行也将面临罚款。

据澎湃新闻报道，连日来，松江警方对辖区内松江大学城、广富林路及周边区域巡逻时，发现一家名为“潮牌”的共享单车企业，将拥有两个坐垫、支持双人骑行的单车投放在道路上，警方立即会同运管部门约谈了共享车公司负责人。

据记者了解，调查显示，这款“潮牌”单车由一家注册在北京的共享单车公司投放，收费5元/30分钟。在获悉该企业将采取app扫码方式在上海进行市场推广时，松江警方立即责令企业及时采取措施，消除投放带来的安全隐患，对已投放在松江区内的总计120辆双人单车进行清退。

警方表示，根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》规定，不得在道路上骑2人以上骑行的自行车，2人及以上骑行自行车上道路属于交通违法行为，违者将被处30元罚款。

据警方介绍，这种车辆在道路上骑行存在交通安全隐患的，而这批打着共享名号的双人单车虽然采取了电子围栏的技术，但目前尚没有杜绝骑行人骑行至道路上的有效措施。那么为何公园、旅游景区、度假区内可以骑行呢？原来，这些公共区域的骑行行为不属于道交法中的在“城市道路”上骑行，且这些区域一般设有专门骑行道，机动车一般不会驶入，安全隐患较小，因此可以骑行。

“潮牌”共享车公司负责人在约谈后表示，已经认识到相应的交通安全隐患，本着对维护道路交通安全和道路秩序的社会责任，将投放在松江区的双人共享车全部收回，进行集中保管。

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