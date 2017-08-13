报告称留学回国人才超265万 中国迎来最大规模"归国潮"

（联合早报网讯）全球化智库（CCG）发布的《2017中国海归就业创业调查报告》显示，中共十八大以来，中国形成最大规模留学人才“归国潮”，高层次留学人员正逐渐成为践行中国创新驱动发展战略的领跑者和生力军。

据人民日报报道，8月12日，第12届中国留学人员创新创业论坛暨欧美同学会北京论坛举行。论坛当天，全球化智库（CCG）与智联招聘联合发布《2017中国海归就业创业调查报告》。数据显示，2017届全国普通高校毕业生预计达795万人，相比2016年（765万）增加30万人。另一方面，截至2016年底，中国留学回国人员（以下简称“海归”）总数达265.11万人，仅2016年就有43.25万留学生毕业回国，新增海归人数已经超过高校毕业生预计增量。

报告认为，海归群体对留学效益价值持肯定态度，半数以上海归认为5年内可收回留学经济成本，海归融入国内生活工作状态明显好转；IT/通信/电子/互联网行业超越金融业成为海归就业人数最多的行业，私营/民营企业就业的比例越来越高；海归创业偏好创新技术和现代服务业，二线特色城市成为海归创业新的发力点。与此同时，海归群体的快速增长使其就业压力更甚从前，需要国家和社会的共同关注。

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