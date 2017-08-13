甘肃景泰黄河石林景区突发暴洪 296名游客被困

（联合早报网讯）8月12日傍晚，白银市景泰县黄河石林景区遭遇阵性强降雨天气，20分钟左右的强降雨形成特大暴洪直接从景区饮马沟大峡谷一路席卷而下，最后冲入黄河。记者当晚11时许从景泰县相关部门和景区部分居民处了解到，此次暴洪不仅将饮马沟峡谷的一些基础设施冲毁，还将沟内的4辆游客私家车等冲入黄河。受暴洪影响，有296名游客被困沟中。目前，景泰县已组织相关部门在景区抢险救援，至今尚无接到人员伤亡报告。

据中国甘肃网报道，当天晚上，记者与景泰县委宣传部取得联系。据该部门有关负责人介绍，8月12日下午5时40分，该县黄河石林景区(老龙湾村)出现阵性强降雨，致使景区饮马沟内短时间形成特大洪水，有游客被困。灾情发生后，景泰县委、县政府立即启动应急预案，民政、水务、农牧、武警等部门单位都赶到现场救援救灾。

经救援人员进入饮马沟后初步核实，被困游客为296人。目前，饮马沟中的山洪已基本消退，现场组织了12辆铲车、3台大马力越野车、1台挖掘机进入饮马沟撤离被困游客。截至当晚11时许，已有26人撤离至景区管委会食堂，240人正在有序撤离途中，30人在安全地带等待撤离。无人员伤亡报告。

另据记者了解，被困人员食宿全部由黄河石林景区管委会妥善解决。4辆被冲入黄河的车辆中没有被困人员。目前，经济损失正在进一步统计中。

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