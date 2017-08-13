大熊猫已适应中国最高纬度定居点生活

（联合早报网讯）中国定居纬度最高的大熊猫姐弟——思嘉和佑佑已经顺利度过一周年。12日，雌性大熊猫思嘉还迎来了自己的11岁生日，1500余位游客在亚布力熊猫馆共同为思嘉送上了祝福。

据新华社报道，记者从黑龙江省森工总局了解到，雌性大熊猫思嘉和雄性大熊猫佑佑2016年7月正式落户冰雪旅游胜地亚布力，相对“老家”温润的气候，亚布力四季的气候变化更加鲜明。目前，它们已经适应在中国最高纬度定居点的生活。

“熊猫早已经适应了这样的生存环境。”亚布力熊猫馆馆长于腾蛟说，为了帮助大熊猫适应东北生活，亚布力熊猫馆配备了空调、加湿器、电暖气、紫外线消毒灯等现代化硬件设备。同时，科研人员还准备了一整套医疗方案，以备不时之需。

不过，熊猫姐弟更多的还是在户外环境活动，即便是在冰雪覆盖的冬天，熊猫姐弟也没有整天吹着空调避寒，或是安逸地躺在人工环境中发呆，而是真正融入冰天雪地的室外环境中。

“从各项体征看，两只熊猫对东北环境的适应能力很强。”据中国大熊猫保护研究中心都江堰基地专家唐诚说。

据了解，思嘉和佑佑已经刷新了熊猫在中国定居纬度的新纪录。中国大熊猫保护研究中心专家魏荣平表示，在高海拔地区饲养熊猫是熊猫保护过程中的一次尝试，有助于扩展大熊猫的生存领域，帮助科研人员了解大熊猫在高纬度地区的生存状态。



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