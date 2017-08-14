北京179景区临时关闭 八达岭高速拥堵

（联合早报网讯）中国北京持续了3天的降雨，仍在继续。最新预报显示，今天仍有分散性阵雨或雷阵雨天气。昨日，八达岭长城景区因天气问题暂停营业，大量游客没接到相关信息，许多车辆堵在八达岭高速上，高峰期时绵延数公里。

据新京报报道，北京市旅游委发布消息称，为应对8月11日至8月13日强降雨过程，北京市已有179家景区（点）临时关闭。恢复营业时间可以登录各区旅游委网站查询，或拨打景区电话咨询。

根据市民李先生提供的路况截图信息，拥堵最厉害的时间是在昨天上午10点半左右，从昌平南口一直堵到了八达岭，一路上基本都是紫红色、红色等表示拥堵状况严重的标识颜色。

李先生表示，他出五环的时候看到路上的电子屏幕提示，八达岭长城出口会进行流量控制，但并未提及景区关闭的情况。

李先生说，直到临近G6高速公路八达岭长城出口时，才看到交警，此时八达岭长城出口已被封闭，禁止车辆通行。

根据北京市旅游委的信息，记者注意到，包括八达岭长城在内，临时关闭的179家景区多在山区地带，为山水自然景观，涉及北京多个区，例如海淀区的香山、西山国家森林公园；门头沟区的潭柘寺、妙峰山；房山区的十渡、百花山景区等21家；密云区的古北水镇、云蒙山森林公园；怀柔区的慕田峪长城、红螺寺、雁栖湖等。

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