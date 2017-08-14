茅台集团：绝不推高国内白酒价格

（联合早报网讯）茅台酒今年在中国再度一飞冲天，茅台集团严格限制销售商，要求稳定在1300元以内。

据贵州日报报道，白酒行业逐步回暖复苏，大多名酒企业纷纷提价，但是，茅台坚持自2013年来实行的出厂价不变。集团负责人态度非常坚决地表示，其他人天天调价都可以，我们不可以。

袁仁国强调，茅台要稳市场，从讲政治、讲诚信、守纪律、利国利民、遵循市场规律、防止破窗效应和实现可持续发展等高度，不断加强市场管控，防止价格过快上涨。“既要防黑天鹅，也要防灰犀牛。”

茅台集团坚持，市场价格波动小、涨幅小，保持在合理区间，有利于广大消费者，也有利于经济发展。

报道称，春节以来，茅台酒价格一路上涨，贵州茅台股价一路上扬，茅台一度站上舆论的风口浪尖。据了解，茅台集团在第一时间分别向国家发改委、证监会和省委、省政府及有关领导作了专题汇报；同时，通过媒体合理引导社会关注热点和舆论焦点。

李保芳说，茅台酒价格不单是个经济问题，要把稳定价格、平衡供应作为“重大政治问题”看待。“我们一定要坚定不移、铁腕稳价，坚持以诚信赢得声誉，以责任赢得人心。”

无论市场需求如何旺盛，坚决不乱调政策、不扰乱市场、不乱提价格，以坚决的态度、更大的力度，切实把茅台酒的市场价格稳住、管好，绝不推高国内白酒价格，不让老百姓“骂娘”。

今年，茅台集团采取了比上一轮价格逼近2000元时更加严厉的措施。为了保证国庆和中秋供应，茅台酒的供应时间提前到8月15日，“晚了肯定会被动”；供应量从此前计划的4000吨增加到4500吨。而且，茅台集团将于9月5日在北京召开专题座谈会，召集有代表性的经销商，共同发声，向社会公开传递稳定价格的信号。

近日召开的茅台集团党委专题会议也明确表示，2019年将基酒产能提高到5.5万吨，业内解读，茅台此举彰显稳价的决心，或可为火热市场降温。

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