海南最后诉讼日本政府的慰安妇去世

（联合早报网讯）中国海南慰安妇事件受害者、赴日状告日本政府的原告黄有良，12日晚间在家中去世。随着她的逝世，当初对日本政府提告的8名海南慰安妇全都未能等到日本政府致歉与赔偿。

据中新网报道，黄有良是在12日晚间9时多，于陵水黎族自治县英州镇田仔乡乙堆村的家中病逝，享年90岁。

1940年，日军占领陵水县架马村，在当地修桥铺路，年仅14岁的黄有良被抓去和村里大人一起当劳工。当年11月，她在田间收割水稻时被日军追到家中性侵。

隔年，她被日军送到三亚藤桥，被迫充当慰安妇长达2年时间，直到有村民谎称她的父亲过世，央求日军让她回家奔丧，她才终于脱离魔掌。

2001年7月，黄有良和其他7名海南慰安妇跨海向日本政府提出诉讼，要求日本政府谢罪，以恢复她们的名誉。

但经过长达近10年诉讼，最终以败诉告终。日本法院虽认定当年的侵害事实，但以“个人无权利起诉国家”为由，判决原告败诉并驳回上诉。

黄有良的儿子胡亚前回忆说，母亲生前经常念叨官司的事情，对没能打赢官司心有不甘。

报道指出，随着黄有良的过世，海南曾经赴日参与诉讼的8名慰安妇，全都没能等到日本政府的道歉与赔偿。



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