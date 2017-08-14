蔡英文：司法应贴近人民 判决要能看得懂

（联合早报网讯）台湾总统府司改国是会议总结会议落幕后，蔡英文表示，期待法律必须更贴近国民生活、更容易理解，但改革需要时间。

据中央社报道，蔡英文昨天上午邀请司法记者至官邸早午餐及茶叙，司法院长许宗力及法务部长邱太三到场参与；2个半小时的讨论期间，蔡英文除倾听司法记者意见、接受提问，也进一步解释论述司改成果与未来路径理念。

记者对蔡英文表示，重大案件判决可能才是影响民众对司法系统与司法改革观感的关键原因。蔡英文指出，“国民情感”确实很重要，无论是量刑或判决文，法律都应该与国民生活更贴近，更让人容易了解，而法律人和媒体都会在其中扮演重要角色。

蔡英文提到，“法官不语”是以前传统的理念，现今已不合时宜，许多法律人很会讲话，逻辑清楚，但是一般人却听不懂。在民主社会中，法官应该能够自己说清楚自己的判决，才能建立民众的信任感；推动判决白话文运动也有必要，让民众能看得懂判决书。

她说，司改不是只有司法单位的事，不是只改革法官，社会大众也是被改革者。培养人民法律素养和法学教育都很重要，目标是一般人民面对重大司法案件时，能有法律素养作成判断，但这须要生活经验的累积，重大事件发生是媒体教育大众最好时机。



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