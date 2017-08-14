中国7月份经济数据逊预期 统计局：属正常

（联合早报网讯）中国国家统计局公布最新经济数据，7月的经济数据，包括社会消费品零售总额、规模以上工业增加值、城镇固定资产投资，以及房地产开发投资等数据，均逊预期。

据明报报道，统计局指，中国国民经济运行总体平稳，向好势头持续发展；又指，下半年投资将基本持稳，下半年经济将继续平稳运行。出口方面，将继续保持稳中向好趋势，并称，下半年经济增速即使有所放缓也是正常波动。

至于失业率方面，中国7月份城镇调查失业率约为5.1%，较6月份调查失业率保持在5%以下微升；7月份，31个大城市调查失业率低于5%。

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