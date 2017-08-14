埃及运协主席：中国可帮助埃及升级铁路

（联合早报网讯）埃及运输协会主席穆罕默德·谢哈塔13日表示，中国拥有全球领先的铁路产业，也有帮助非洲国家修建铁路的经验，中国可以帮助埃及升级铁路基础设施。

据新华社报道，谢哈塔当天对记者表示，埃及现有铁路和火车大多年久失修，内燃机车仍在大规模服役，亟待替换为电力机车；埃及铁路的调度和管理水准也比较落后，火车司机和铁路工人普遍缺乏培训。

当地时间11日下午，两列火车在埃及北部亚历山大省相撞，目前已造成49人死亡、130多人受伤。埃及交通部门初步调查显示，事故原因是操作失误。事故发生后，埃及总统塞西下令成立事故调查委员会尽快调查事故原因，并指示交通部门在近期全面升级铁路基础设施，避免此类事故再次发生。

“11日的不幸事故提醒埃及政府，铁路基础设施的维护关乎埃及人民的生命安全”，谢哈塔说，埃及政府此前也曾斥资数十亿美元升级铁路系统，但成效不佳，原因是只对现有系统“小修小补”，而埃及的整个铁路网络和所有机车都需要彻底翻新。

谢哈塔表示，中国是帮助埃及实现铁路基础设施领域“现代化飞跃”的理想伙伴，“与欧洲国家相比，中国提供的产品在同等技术水平下价格相对较低。我们还可以向中国的银行申请贷款。”

谢哈塔还说，埃及地跨亚非两洲，地理位置得天独厚。中埃两国加强在铁路基础设施领域的合作也将为中非“一带一路”建设创造良好条件，“中国是非洲国家的合作伙伴，中埃两国铁路基础设施合作拥有巨大的合作空间”。

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