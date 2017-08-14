中国房地产投资增速连续三个月回落 创今年以来最低

（联合早报网讯）中国房地产销售面积和销售额同比增速继续保持回落走势，房地产投资增速也降至今年以来最低位。
据财新网报道，8月14日，国家统计局公布数据显示，1-7月，全国房地产开发投资59761亿元，同比名义增长7.9%，增速比1-6月回落0.6个百分点，创今年以来最低增速。
其中，住宅投资40683亿元，增长10.0%，增速回落0.2个百分点。
1-7月，房地产开发企业房屋施工面积707313万平方米，同比增长3.2%，增速比1-6月回落0.2个百分点。房屋新开工面积100371万平方米，增长8.0%，增速回落2.6个百分点。
1-7月，房地产开发企业土地购置面积12410万平方米，同比增长11.1%，增速比1-6月提高2.3个百分点；土地成交价款5428亿元，增长41.0%，增速提高2.5个百分点。
1-7月，商品房销售面积86351万平方米，同比增长14.0%，增速比1-6月回落2.1个百分点。其中，住宅销售面积增长11.5%，办公楼销售面积增长33.7%，商业营业用房销售面积增长29.4%。
商品房销售额68461亿元，增长18.9%，增速回落2.6个百分点。其中，住宅销售额增长15.9%，办公楼销售额增长27.4%，商业营业用房销售额增长38.7%。
1-7月，房地产开发企业到位资金87664亿元，同比增长9.7%，增速比1-6月回落1.5个百分点。
其中，国内贷款15094亿元，增长19.8%；利用外资112亿元，增长20.6%；自筹资金27340亿元，下降1.9%；其他资金45118亿元，增长14.8%。在其他资金中，定金及预收款26937亿元，增长20.7%；个人按揭贷款13852亿元，增长4.1%。
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