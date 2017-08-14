解放军报：网上爱军热浪 报名应征不热

（联合早报网讯）中国《解放军报》发表文章“与网上爱军热浪相比，报名应征场面并没多热”。文章指出：

八一前后，网上的爱军浪潮，用“汹涌澎湃”和“一浪接一浪”形容一点也不为过。

“每个人心中都有一个军人梦。”这种爱军之情，表达的是中华儿女从军报国的强烈愿望，诉说的是热血青年追求和平的拳拳期待，既令人振奋，更弥足珍贵。

文章称，然而，与网上的“爱军热浪”相比，这些天报名应征的场面并没有预期的那么热。如何吸引更多优秀青年应征入伍，情况依然不容乐观。

文章指，我们乐见网上的爱军言论，但爱军不是喊出来的。“托之空言，不如见之实行。”如果面对应征这个公民的基本义务时激情消失，甚至认为“当兵的亏和苦我才不吃”“我家只有我一个，当兵不缺我一个”，那么这样的爱军，其实是叶公好龙式的自欺欺人。

诚然，爱军的方式有多种，但对适龄青年来说，应征入伍才是最直接、最真诚的爱军，才是在用“非常的牺牲和行动”证明自己的爱国心。“钢铁长城”任何时候都需要一块块的“优质砖”。试想，如果适龄青年一边在网上秀着对军营的向往，一边又在“梦想很丰满，现实很骨感”的感叹中逃避兵役，强军兴军岂不成了空中楼阁？



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