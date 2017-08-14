福建失踪女教师父亲已回国：还是没有女儿消息

（联合早报网讯）8月14日，封面新闻记者从福建失踪女教师危秋洁弟弟处获悉，前往日本寻人的父亲已经回家，但还是没有姐姐消息。此前两天，中国驻札幌总领事孙振勇约见钏路市市长虾名大也，及钏路市该事件负责人等。

据“封面新闻”报道，7月22日，福建南平邵武市26岁的女教师危秋洁被曝前往日本旅游失踪，此后几天，多位日本民众称见到了疑似危秋洁的女子踪影。

8月13日，中国中国驻札幌总领事馆发布信息：8月12日，中国驻札幌总领事孙振勇，就中国公民在北海道失联事件赶赴钏路市，并约见钏路市市长虾名大也，及钏路市该事件负责人等。

孙振勇总领事再次就中国公民在北海道失联事件与钏路市长虾名大也及相关负责人进一步沟通。鉴于中国失联公民最后现身地点位于钏路市，孙总领事希望钏路市政府发动一切力量继续全力协助寻找中国失联公民下落。

钏路市市长虾名大也及钏路市相关负责人表示，该事件发生以来，钏路市政府组织各相关部门配合警方对钏路市各相关地区进行细致的搜寻，并要求各相关部门及社会各界时刻对该事件保持高度关注。钏路市政府将继续保持工作力度，配合警方进行更加细致的搜寻，以尽快找到失联中国公民的下落。

孙振勇总领事在钏路市期间专程赴相关地区了解情况。截至8月13日22时，暂无中国失联公民进一步消息。



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