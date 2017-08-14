女子拒绝参加传销跳河溺亡 湖北警方刑拘5名嫌犯

（联合早报网讯）中国湖北省荆门市公安局官方微博今日通报称，近日，钟祥警方接到“湖南武冈女子林华蓉(20岁，湖南某职业学院大二学生)溺水身亡”的报警后，迅速开展工作，破获一起组织领导传销活动案。

据中新网报道，湖北省荆门市公安局官方微博通报称，2017年8月4日12时许，钟祥市公安局110接群众报警称，在郢中镇孔庙村直河水面有人落水。接警后，皇庄水陆派出所民警迅速赶到现场，组织开展搜救，并将与林同行的许某某、郭某某和谢某某等3人带回派出所询问。鉴于3人言行存在诸多疑点，钟祥警方随即组织专班开展侦查。

经查，林华蓉经校友卿某某(已退学)介绍，于今年7月12日到钟祥，被许某某等人纠缠劝说其参与传销活动。8月4日上午9时许，许某某、郭某某和谢某某与林华蓉行至直河岸边，继续劝说林华蓉参与传销，林华蓉情绪激动跳入河中溺亡。

经审查，许某某等三人对限制林华蓉人身自由的犯罪事实供认不讳，被钟祥警方依法刑事拘留。经进一步侦查，查明该传销组织者余某某等人已潜逃至湖南湘潭县。专班民警迅速赶往湖南湘潭县，在当地警方大力配合下，专班民警一举端掉一个传销窝点，将余某某、卿某某抓获并依法予以刑事拘留。

目前，钟祥警方已刑事拘留5名犯罪嫌疑人，案件正在侦办中。钟祥警方表示，将进一步加大案件侦办力度，坚决依法严厉打击传销违法犯罪活动。

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