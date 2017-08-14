人民日报点名批乐视万达四大行

（联合早报网讯）中国官方媒体《人民日报》今日发文“莫把工具当目的”批评乐视，指一个靠讲故事不断融资求生的企业、一个用概念创造高估值的时代，或许早该结束了。

据明报报道，《人民日报》文章指，现时去杠杆是形势所逼。过去10年，中国金融业的过度扩张，既带来了城镇化快速发展的繁荣，也对实体经济造成了挤出效应，更导致不动产及大宗商品市场泡沫显现，埋下不可持续的高杠杆风险。唯有妥善解决以地方债、影子银行、僵尸企业为代表的高杠杆“灰犀牛”，严控期限错配和杠杆投资，才能为经济稳中有进保驾护航。

文章指：“4.1亿元(人民币，下同)可转债逾期，逾20亿元的私募债恐难承兑，供应商围追堵截讨债……作为股价一度高达179元的“网红”公司，乐视在这个夏天跌下神坛，创始人贾跃亭辞去一切职务。看客唏嘘，一个靠讲故事不断融资求生的企业、一个用概念创造高估值的时代，或许早该结束了。”

另外，《人民日报》又指万达在去杠杆方面有变卖资产的决心：“总金额高达637.5亿元的万达商业、融创、富力地产战略合作，可谓今年以来地产界最重磅的交易。忽略换板子、摔杯子等八卦细节，万达将77个酒店和13个文旅项目打包甩卖并不突然。轻资产、去杠杆，是万达2015年至今秉承的战略，只是7月的这步更加决绝。”

《人民日报》甚至还点名位列“工建农中”四大行，称四大行在2017世界500强最赚钱企业榜上继续碾压国际同行，“该为如此赚钱的中国金融业高兴吗？”。看着仍在阵痛期爬坡过坎的中国制造业，金融业不妨多想想“皮之不存，毛将焉附”的警句。



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