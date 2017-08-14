广东茂名龙眼大丰收 总产量突破40万吨

（联合早报网讯）被称为“中国水果第一市”广东省茂名市的龙眼采摘目前已进入尾期。据茂名市水果局今天（14日）称，预计今年茂名龙眼总产量将首次突破40万吨。

据中新社报道，茂名是世界最大的龙眼生产基地，目前全市龙眼种植面积78万亩，其中储良龙眼占总面积六成，石硖龙眼占三成，其它品种占一成。

据了解，今年茂名的龙眼不仅迎来大丰收，价格也一直居高不下。6月上旬龙眼初上市时，收购价每千克高达32元（人民币，下同，6.53新元）；7月份龙眼大量上市后，每千克收购价达16元；8月份龙眼进入采摘尾期，收购价仍保持在每千克12元。

茂名高州果场经营者叶柏华受访时说：“去年龙眼价格虽然高，但产量低，今年产量卖价都高，收入翻了一番。很多收购商直接来到果园，主要采收以保质期相对较长的储良龙眼为主。”

茂名市水果局副局长刘付峤说，茂名龙眼的销售主场主要集中在华中和华南地区，还出口销往加拿大、美国、日本及东南亚等国家和地区。今年茂名龙眼是丰收年，预计全市龙眼的总产量达40.5万吨，价格也较正常年份要高。

做跨境电商市场的茂名市泽丰园农产品有限公司总经理林波说，由于今年龙眼价格较高，该公司的龙眼出口量较往年偏低。从7月初开始，该公司已经启动龙眼出口业务，第一柜出口到美国的龙眼达20吨。（联合早报网编辑：王纬温）

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