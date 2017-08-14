中国首例人体全身冻存手术在山东完成

（联合早报网讯）世界知名低温医学专家阿伦·德雷克（Aaron Drake）今天（14日）在济南对外宣布，他在济南为中国第二位冷冻申请人执行了冷冻全身的手术。这也是中国首例人体全身冻存手术。

据中新社报道，申请人体冻存的是一位罹患肺癌的49岁女性，名叫展文莲。人体冷冻手术由山东银丰生命科学研究院与山东大学齐鲁医院共同完成，从2017年5月8日凌晨4点左右开始实施，历时约60多个小时。

当展文莲的主治医生按照法定程序宣布临床死亡后两分钟内，临床响应专家迅速向她体内注射了抗凝、抗氧化等药物，并进行物理降温、实施心肺支持设备，以维持机体生理功能。随后，展文莲被专用救护车快速转运至山东银丰生命科学研究院的低温医学研究中心，进行灌流置换手术。手术完成后，展文莲的身体被转移到大跨度自动程序降温设备中，开始深度降温。数十小时后，身体内外温度都稳定在零下190℃以下。

5月10日傍晚，展文莲的身体被顺利转移到一个充满液氮、可稳定维持在零下196℃的特制液氮容器中。

阿伦·德雷克是世界知名的低温医学专家，曾于2009年被全球最大的人体保存机构聘为临床响应中心主任，7年间参与了70多例人体保存手术。阿伦·德雷克及其团队于2015年5月在北京为中国首位冷冻申请人、重庆女作家杜虹实施了冷冻大脑手术。

阿伦·德雷克14日在济南受访时说，人体低温保存是一种通过阻断病人死亡、为其寻求疾病治愈新方法的科学方式。有些人认为，如今的医学技术虽不能治愈“绝症”，但依托现在的技术把身体保存起来，也许将来医学科技发展到一定程度疾病可被治愈，因此人体低温保存成为人们等待癌症治愈方式出现的一种方式。

展文莲的丈夫桂军民说，选择人体冻存是他和妻子达成的共识，展文莲生前热衷于公益事业，希望去世后能捐献遗体供科学研究，夫妻二人认为人体冻存是一种有意义的医学探索和研究。桂军民说，他和家人对医学技术进步抱有希望，如果有一天医学专家找到了攻克肺癌等肿瘤疾病的技术，但愿妻子能顺利复温、复活，治愈疾病。（联合早报网编辑：王纬温）

免费试阅14天