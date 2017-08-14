强降雨致湖南53万人受灾 三死一失踪

（联合早报网讯）湖南省防汛抗旱指挥部今天（14日）透露，连日来的强降雨已致湖南53万人受灾，3人因灾死亡，1人失踪，直接经济损失超过14亿元（人民币，下同，2.86亿新元）。

据中新社报道，8月11日以来，湘北大部分地区普降大到暴雨，局地现暴雨到特大暴雨。11日8时至14日8时，湖南约4.7万平方公里的地域被100毫米以上降雨笼罩，0.9万平方公里的地域雨量超过200毫米。

受强降雨影响，湘西州、岳阳、怀化多地不同程度受灾，其中平江县、岳阳县受灾最为严重。岳阳县一座4万立方米容量的骨干山塘出现10余米长溃口，下游700余人紧急转移安置；平江县余坪镇万洞、稻竹等7个村庄受灾严重，通讯、交通全部中断。

官方截至14日8时统计，本轮强降雨共致湖南倒塌房屋999间，紧急转移4.88万人，农作物受灾面积27.29千公顷。

广西遭暴雨侵袭致六人遇难 多处交通中断道路塌方

另一方面，广西民政厅救灾处今天（14日）10时统计，本轮强降雨造成1.72万人受灾，紧急转移安置277人，因灾遇难六人。

据报道，广西桂北及防城港地区9日至14日出现较大范围降水，柳州市融水苗族自治县、融安县出现严重洪涝灾害，多处交通中断，道路塌方，部分乡镇供电中断。

受连日强降雨影响，桂北10条河流现超警戒线洪水，其中，广西柳州市融水苗族自治县出现百年一遇降雨量，辖区内的杆洞乡于12日、13日接连暴发山洪，柳江融水以上河段全线超警。

融水苗族自治县官方14日上午召开抗洪救灾工作紧急会议。据初步统计，此次强降雨造成该县368间房屋、商铺受损，辖区内一乡镇的木房被洪水引发的塌方冲毁，造成三人死亡；全县农作物成灾面积约2100亩，农田水利等基础设施损毁490处，全县道路塌方共680处，多处交通中断。目前，该县仍有两个乡镇供电中断，一个乡镇通信中断，部分景区景点也遭受不同程度损失。

广西气象台14日11时继续发布暴雨蓝色预警，预计未来24小时，强降雨范围进一步扩大，桂北、桂中及防城港沿海地区局地将现特大暴雨或短时雷雨大风等强对流天气，桂北或将成为暴雨叠加影响区。广西水文水资源局预计，未来一至三天，融江融水苗族自治县河段将现超警戒线四米左右洪水，洪涝灾害风险大。（联合早报网编辑：王纬温）

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