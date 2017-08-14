明年不编预算 台湾蒙藏委员会年底前裁撤

（联合早报网讯）台湾行政院发言人徐国勇今天（14日）表示，2018年度的总预算没有编列蒙藏委员会相关预算，年底前将裁撤，委员会相关业务及人员移拨到陆委会及文化部。

综合联合新闻网、中时电子报等报道，徐国勇表示，蒙藏会目前编制49人，规划其中六人移拨到陆委会、43人移到文化部，相关业务也由这两个单位承接。徐国勇强调，依据“行政院功能业务与组织调整暂行条例”，原机关裁撤时，相关法规未及配合修正时，行政院可用行政命令停止办理掌理事项。

《中国时报》指出，因《蒙藏委员会组织法》尚未废止，此举无异让蒙藏会直接虚级化，恐引发外界争议。对此，徐国勇表示，因总预算案须于8月底前送立法院，且不再编列蒙藏会相关预算，为周延起见，规划在总预算桉送出前，将先把废止《蒙藏委员会组织法》送立法院审议。

台湾前两届政府均曾有意裁撤蒙藏会

关于蒙藏委员会的组织，沿袭自清代主理蒙古、西藏、青海、新疆以及西南少数民族事务等的理藩院，以及北洋政府内务部蒙藏事务院。1928年后改隶于行政院辖下，并设置蒙藏委员会，处理蒙、藏两族事务。1949年，国民党败退台湾后，依旧设有蒙藏会，平常业务不多，仅余象征意义。陈水扁、马英九政府讨论政府组织改造时，都曾有意裁撤蒙藏会，但因考虑其象征意义而未实行。

2010年，马英九时期，台湾立法院通过《行政院组织法》修正案，其中已无蒙藏会。七年来《蒙藏委员会组织法》并未废止，预算年年编列，蒙藏会正职员额53人，全年业务费约700万元新台币（31.46万新元）。台湾总统蔡英文去年10月主持执政决策协调会议，行政院提出“两阶段组改”的规划，第一阶段处理共识性较高的部分，其中包括裁撤蒙藏委员会。

按蒙藏委员会网站，1928年行政院下设蒙藏委员会，处理蒙藏事务，位阶与部相同。目前业务包括对在台蒙藏人士的辅导照顾、蒙藏文化保存传扬、人才培育、蒙藏研究，与海外蒙藏族聚居地区的人道援助，与经贸、学术、文化及医疗交流等。（联合早报网编辑：王纬温）

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