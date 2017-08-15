北京乘地铁可刷手机 首日5000余人开卡

（联合早报网讯）昨天是北京市地铁全线支持手机一卡通首日，超过5000人通过手机注册开卡。北京青年报记者探访多个地铁站发现，实际使用手机一卡通的乘客还比较少，尝试使用的乘客因为不太熟练，也会遇到支付不顺畅的问题。目前，160款具有NFC功能的手机机型已支持这一服务。手机一卡通不用缴纳押金，支持退资业务，在全部出行领域适用。

据北京青年报报道，昨日，北青报记者在1号线五棵松站、八通线果园站等多个地铁站探访发现，乘客刷卡方式上和以往没有区别，基本上很难见到乘客持有手机一卡通刷卡。一卡通公司相关负责人介绍，受到手机机型等因素限制，使用手机一卡通的乘客还相对较少，但有明显的上升趋势。

据一卡通公司提供的数据，8月14日凌晨起陆续有乘客注册开卡，截至14时，累计开通手机一卡通5131张。

有乘客反映实际操作中会遇到问题，比如进站时候可以正常刷手机进去，但出站有时候无法顺利刷出。一卡通公司相关负责人介绍，无法顺利刷卡出站的原因很多，比如遇到手机在出站时恰好没电或手机故障无法刷卡，需要乘客联系运营单位现场工作人员协助查询，并按照运营企业票卡使用规则，完成补票，方可出站。如果乘客持手机进站时，刷卡无法进入，需联系车站工作人员，查询补齐上次出站记录，方可正常进出站刷卡。如果因其他原因导致无法刷卡出站或扣费异常的问题，乘客可向一卡通客服反馈解决。

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