港民主党员林子健涉嫌误导警务人员被逮捕

（联合早报网讯）香港民主党成员林子健昨晚被捕，指他涉嫌误导警务人员。

据香港明报报道，林子健上周报案称周四在旺角街头被掳走，并遭迷晕、禁锢和殴打，及用钉书机在大腿上钉上“十字架”形的21口钉。

据传真社周一报道，称搜集到案发地点的闭路电视，第一段影片清晰可见林子健曾出现在咸美顿街，其后的影片则看到一名戴上鸭舌帽、口罩及太阳眼镜，疑似林子健的男子沿着咸美顿街走，至街尾返回咸美顿街，并转入弥敦道。全程约3分钟，片段中男子安全离开，未有被人掳走。

传真社指，根据片段所见，戴口罩男子的体型、衣服款式、左手上深色手表、运动鞋款式、背囊肩带设计，以至呈内八字的走路姿势，都与清晰拍摄到的林子健吻合。

林子健早前召开记者会讲述自己被掳走经过，怀疑袭击行为与内地“强力部门”有关。他指当日约下午4时，在砵兰街附近一间球衣店买球衣，之后行经咸美顿街、碧街附近街口时，被两名操普通话男人左右夹着，押上一架残旧客货Van，及后有人让他闻一些东西，其后他失去知觉。林忆述恢复知觉时，对方曾用硬物打他，又绑他在疑似牀的东西上，并及用钉书机在大腿上钉上“十字架”形的21口钉。他其后再次被迷晕，醒来发现自己身处沙滩，截的士回家。

林子健回覆传真社的报道时指出，当天没有戴过口罩及鸭舌帽，该遮盖面容的男子不是自己，形容事件匪夷所思，“好恐怖，不知背后有甚么人要做甚么”。林子健又表示，一街都是他这种衣着，如有人嫁祸他，亦可做类似的替身。

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