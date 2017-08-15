乌干达遵守“一中原则” 禁选手参加台北世大运 

（联合早报网讯）乌干达原本预计派出48名选手到台湾参加台北世大运，但代表团上周三却接收到该国外交部来函，因遵守“一中原则”，不准教育部派队到台参赛，乌干达体育内部人士在推特曝光此公文，直言政治干预让运动员们欲哭无泪。

担任2017年坎帕拉世界越野锦标赛媒体联络人、乌干达籍的卡特迪，身兼该国记者协会副会长，他昨天在推特上曝光一份来自外交部的公文，他的推文写道，当乌干达政府下达公文，建议不要派队到台湾参加世大运，乌干达参赛队伍要哭了。乌国外交部公文提到，目前国家奉行“一个中国原则”，不希望教育部派队参赛。

台北世大运组委会七月底公布，参赛代表团是一百三十一国，近期又增加到一百四十三国，但透露有其中一国退出，并没有公布国名，外界推测应该就是乌干达。

对于乌干达退赛的消息，世大运发言人杨景棠表示，世大运是全球体育盛事，没有一个国家应该轻言放弃参与，台北组委会筹办许久，不管是赛务或其他食衣住行育乐等，都做足准备，有信心打造最好的世大运。组委会将主动联络乌干达代表团，确认其参赛意愿。

据了解，台湾与乌干达并无正式外交关系，目前也未在对方首都互设具大使馆性质的代表机构。对乌干达的相关事务由驻南非台北联络代表处兼辖。乌干达报名项目分别是篮球、田径等五项共四十八位选手。上届光州世大运，乌干达在田径女子一千五百公尺摘下唯一的一面金牌，在奖牌排行榜排名三十九。

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