关系解冻？ 吴敦义与王金平一同探视李敖

（联合早报网讯）台湾前副总统吴敦义将在20日全代会上正式接任国民党主席，外传除了前台北市长郝龙斌获邀续任副主席外，前立法院长王金平等人都未接获邀约担任。不过，作家李敖面簿昨天(14日)贴出吴王两人一同到家里探望李敖的照片，王金平在结束后接受媒体访问，表示有谈到国民党的事。

据中时电子报报道，李敖今年二月透露长脑瘤，目前在家中休养。李敖的儿子李戡昨日面簿放上了一张吴敦义与王金平到家中探视李敖的照片，并表示大家相谈甚欢。

据中央社报道，王金平接受访问，他昨天与吴敦义去探视李敖，主要是静静地听吴敦义与李敖聊天，李敖则是有聊到国民党的事。至于吴王两人关系，王金平表示，这两天都有与吴敦义一起吃饭，关系没有问题，他们当然是要为国民党一起努力、奉献。

在先前党主席选举时，王金平始终保持中立，也未出面力挺吴敦义，引起吴阵营不满；吴当选后，也未主动找王金平谘询意见，两人互动降到冰点，就连上月27日吴敦义邀党籍立委座谈，也以行程已经排好、时间上来不及等理由婉拒。直到两人在本月3日于在喜来登饭店密谈3个小时两人互动才终于破冰，而昨日两人一同前往探视李敖，也被外界视为两人关系已经解冻。

免费试阅14天