河北女生在火车上遭二手烟 起诉铁路局已立案

（联合早报网讯）中国女生李颖近日起诉了哈尔滨市铁路局，起因是她在从北京前往天津、由哈尔滨市铁路局运营的K1301次列车上闻到了刺鼻烟味。

据澎湃新闻报道，14日下午，澎湃新闻从北京铁路运输法院获悉，目前法院已受理此案，且定于8月24日开庭。

“他们是在吸烟区抽的烟，但是整个车厢都是那股烟味。”李颖称，在列车吸烟处抽烟的人除了乘客，还有不少工作人员，而其他乘客也都见怪不怪，并没有人去劝阻抽烟的人。

对此，李颖请求法院判决哈尔滨市铁路局赔偿其购票款102.5元，支付原告律师代理费以及本案诉讼费，取消有关站台及该趟列车内的吸烟区、拆除烟具，并禁止在上述区域吸烟，同时赔偿精神损害费人民币1元，以及原告为减少烟霾所购置的口罩费用人民币19元。

14日晚，中国控制吸烟协会专家委员、北京义派律师事务所律师王振宇说，之前没有人因为公共场所吸烟而起诉经营者或者管理者，而这是第一次，所以该案“意义重大”，有助于推动普通列车禁烟，可以称之为“中国公共场所无烟诉讼第一案”。

“在普通列车上吸烟一样有火灾危险，而且二手烟、三手烟对乘客，尤其是未成年人乘客危害也很大。普列禁烟，有法律依据、有现实必要性，而且能做到，就看铁路部门的决心了。”王振宇说。

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