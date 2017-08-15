世界大学学术排名 清华大学首入50强

（联合早报网讯）今天（15日）晨间，全球四大高校排名系统之一世界大学学术排名（ARWU），发布了第15版也就是2017年榜单，各个国家和地区的500所研究型大学排出座次。

据上观新闻报道，中国大陆共有45所大学入围世界500强，港澳台地区则有12所大学上榜，合计数量继续增加，占比11.4%。

当然，英语世界的高校在500强中的比例仍占优势。在全球前20强中，美英高校共占据19个席位，保持领先地位。在亚太地区大学中，日本的东京大学和京都大学表现最佳，分别位列24名和35名。相比之下，清华大学今年首次进入世界前50，北京大学位列世界百强，仍是整个中国的高校最高排名。

据了解，世界大学学术排名（ShanghaiRanking s Academic Ranking of World Universities）全部采用国际可比的客观指标和第三方数据，包括获诺贝尔奖和菲尔兹奖的校友和教师数、高被引科学家数、在《Nature》和《Science》上发表的论文数、被科学引文索引（SCIE）和社会科学引文索引（SSCI）收录的论文数、师均学术表现等等，据此评价方法每年还定期发布“世界一流学科排名”、“世界大学学科领域排名”等。

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