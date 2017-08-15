中方回应美调查：绝不坐视 将采取适当措施

（联合早报网讯）8月15日，中国商务部新闻发言人就14日美国总统签署总统备忘发表谈话。

据中国商务部消息，美国时间8月14日，美国总统特朗普签署总统备忘，指令美贸易代表决定是否就中国有关法律、政策、实践或做法可能不合理或歧视性地损害美国知识产权、创新或技术发展展开调查。同日，美贸易代表发表声明，表示将进行全面调查，并根据需要采取措施以保护美国产业的未来。中方对此表示严重关切。

中国商务部指出，“301”制度自面世以来，就具有浓厚的单边主义色彩，一直为其他国家所反对。美方已经向国际社会作过承诺，以符合世贸规则的方式执行该制度。我们认为，美方应该严守承诺，不要成为多边规则的破坏者。

发言人表示，美方应珍惜当前中美经贸关系良好的局面和合作态势，美方的任何贸易保护主义做法必将损害双边经贸关系及双方企业利益。

发言人说，近年来，中方积极扩大开放，努力改善外商投资营商环境。中方多次主动修订《外商投资产业指导目录》，目前限制性措施仅剩63条，比2011年版缩减117条，降幅高达65%。中方一直高度重视知识产权保护，持续完善立法，不断加强知识产权行政和司法保护力度，积极开展知识产权国际合作和交流，取得的进步和成效有目共睹，也得到了国内外各方的高度认可。

发言人指出，我们希望美贸易代表要尊重客观事实，慎重行事。如果美方不顾事实、不尊重多边贸易规则而采取损害双方经贸关系的举动，中方绝不会坐视，必将采取所有适当措施，坚决捍卫中方合法权益。

免费试阅14天