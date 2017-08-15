中印对峙 传中国红旗17导弹进驻西藏

（联合早报网讯）中国与印度边境对峙持续之际，中国今天报道，中国解放军近期已通过火车，将自制短程防空导弹系统“红旗17”运至西藏，剑指印度轻型武装直升机“北极星”中队。

据新浪军事报道，红旗17是中国改良俄罗斯“道尔M1”地对空导弹的自制野战机动防空系统。红旗17将雷达、导弹和导引系统集于同一装甲车，号称从行驶状态转为短停发射状态只要5秒，即使在海拔3000公尺以上的高原环境下也能正常运作。

报道称，红旗17主要由解放军机械化步兵和装甲部队配备；并采用垂直冷弹发射，可对付速度每秒700公尺的空中目标，攻击距离为12公里。

此外，每辆车上装载2个导弹模块，每个导弹模块由1个运输发射箱和4枚9M331导弹组成，号称对巡弋导弹的命中精度达到56%至99%，对战斗机的命中精度为45%至93%，对武装直升机的命中精度为82%至98%。

另据印度斯坦时报曾引述印度陆军消息人士表示，印度陆军首次在中印边境地区部署一支由10架“北极星”轻型武装直升机组成的中队。这款武装直升机配备20毫米航空机关炮，还可携带火箭弹、空对空和空对地导弹，可用于近距离空中支援和高海拔行动。

报道称，面对持续僵持不下的边境对峙，解放军仍态度坚定要求印军必须全面撤出洞朗地区，同时不断释出各式军武进驻西藏的消息，针对性十分明显。

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