香港立会示威13人改判囚8至13月

（联合早报网讯）香港立法会2014年6月审议新界东北前期发展工程拨款，多名示威者以竹枝强行撬开大楼玻璃门及拉扯铁马等，涉案13人被裁定参与非法集结罪成立，被判80至150小时社会服务令。律政司其后认为判刑过轻，要求上诉庭覆核刑期。

据明报报道，上诉庭听取双方陈辞后，认为判社服令违反判刑原则，属明显过轻，虽然判处年轻有抱负的年轻人入狱并非法庭所乐见，惟考虑到须阻吓同类罪行，下令将13人改判囚8至13个月。

13名答辩人依次为梁晓阳、黄浩铭、刘国梁、梁颖礼、林朗彦、朱伟聪、何洁泓、周豁然、严敏华、招显聪、郭耀昌、黄根源及陈白山。其中招显聪至今仍然缺席聆讯，上诉庭今发拘捕令。

黄浩铭闻判后高叫“土地属于人民，还我土地规划”和“公民抗命，无畏无惧”，其余答辩人则附和高呼“加油”。

上诉庭副庭长杨振权宣判时表示，考虑到案件背景、暴力程度和各答辩人对事件的取态和动机等因素，认为原审裁判官判处社服绝非合适，违反判刑原则，属明显过轻。杨官指判处年轻有抱负的年轻人入狱并非法庭所乐见，惟考虑到须阻吓同类罪行，以及须维护公众秩序和利益，终决定判处监禁。

杨官以15个月为量刑起点，各答辩人已服完社服令，可减刑2个月至13个月，而黄根源因承认控罪可获扣减至8个月。

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