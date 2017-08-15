大连港自造集装箱船“集发北海”下水出坞

（联合早报网讯）中国大连港集团今天（15日）对外披露，大连港自造的第二艘1100TEU(集装箱计数)集装箱船“集发北海”，近日在山海关船厂1号坞顺利下水出坞。新船在完成试航后将交付使用，并投入到环渤海内支线集装箱运输中。

据中新社报道，2015年9月，DBR(大连集发环渤海集装箱运输有限公司)、万通物流公司与中船重工所属中国船舶重工国际贸易公司及山海关造船重工有限公司正式签署了2艘1100TEU集装箱船舶的建造合同。2016年3月，首艘船舶“集发南海”正式开工建造，预计今年9月份交付使用。

作为“集发南海”的孪生兄弟，“集发北海”于2016年6月底开工建造。该轮总长约152米，型宽25米，型深13.8米，服务航速13节，箱位数1184标准集装箱，载重量约20000吨，预计今年10月中旬进行试航，11月底交付使用。

据介绍，由大连港自造的1100TEU集装箱船舶属全新船型，在设计和建造过程中，综合考虑了安全、质量、环保、成本、市场等多方因素，并结合了DBR运输货物特点进行建造。船舶采用技术领先的船用发动机等设备，满足国际和国内的最新环保要求。

大连港方面表示，两艘自建船舶的投入使用将进一步完善大连港环渤海网络布局，在提供更加完善、便捷的服务同时，有效降低了客户的物流成本。



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