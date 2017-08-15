碧桂园2.3亿在印度买地 打算开发高档住宅

（联合早报网讯）中国房企碧桂园2.3亿在印度买了一块地，打算开发高档住宅。

据澎湃新闻援引印度时报的报道称，碧桂园即将与印度钦奈市房地产开发商TVH达成协议，购买该市一高档住宅区14400平方英尺（1.3万平方米）的土地，该土地由60块小型地块构成，每块地2400平方英尺（约223平方米）。

报道显示，一位参与交易的知情人士透露，该交易或分为两部分，包括22亿卢布（约为2.3亿元人民币），此外，TVH 将会是碧桂园在钦奈项目的合作伙伴，将获得20%的项目股权，将有助于获取政府方面的审批许可。

据报道，今年1月，碧桂园集团总裁莫斌在香港接受媒体采访时表示，希望2017年底前，获取在印度的首个项目。按照莫斌的判断，印度的人口几乎超过中国，又是世界上经济增长最快的国家之一，但是印度的城市发展要落后于中国10年。

碧桂园的海外项目因为“森林城市”广为所知。2013年8月，碧桂园在与新加坡一桥之隔的马来西亚新山，拿下一占地约14平方公里的项目。2016年12月，碧桂园宣布项目总投资将达到1000亿美元（约6900亿人民币）。

截止目前，碧桂园已经在马来西亚、澳大利亚和印尼等国家成功获得项目，印度、越南、美国等国家均已进入碧桂园的战略之中。

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