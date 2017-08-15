北京共有产权房可落户上学 单身申请或仍需满30岁

（联合早报网讯）备受关注的北京共有产权房有了新进展。14日，北京市住建委发布了《北京市共有产权住房管理暂行办法》(征求意见稿)的意见征集情况反馈，明确共有产权住房属于产权类住房，可以按照本市相关规定办理落户、入学等事宜。

据中新网报道，所谓共有产权住房，是指政府提供政策支持，由建设单位开发建设，销售价格低于同地段、同品质商品住房价格水平，并限定使用和处分权利，实行政府与购房人按份共有产权的政策性商品住房。

8月3日至8月10日，《北京市共有产权住房管理暂行办法》公开征求意见，截至8月10日6时整，反馈意见共收到2730条，其中邮件2694封、传真36件，主要集中在单身申请家庭年龄、离婚限制年限、住房转出记录以及能否落户、入学等方面。

关于能否落户、入学等问题，北京市住建委在反馈中明确，共有产权住房属于产权类住房，可以按照本市相关规定办理落户、入学等事宜。

哪些人能购买共有产权房呢？意见稿提出，共有产权住房的供应对象为符合北京住房限购条件且家庭成员名下均无住房家庭。其中，单身家庭申请购买的，申请人应当年满30周岁。一个家庭只能购买一套共有产权住房。

据悉，关于单身申请年龄，有群众反映30岁年龄限制过高，同时也有群众赞成，认为共有产权住房应优先保障家庭结构稳定且人口较多的家庭。不满30周岁单身家庭可“先租后买”，形成梯度消费。

据此，北京市住建委表示，下一步，将制定支持政策，引导单身青年通过租房方式解决住房困难问题，实现有效衔接。

免费试阅14天