中国土地市场供求环比双降 一二线城市降温

（联合早报网讯）8月14日，中国指数研究院发布的数据显示，当前全国土地市场整体供求环比双降。上市房企通过票据、债券、股权等方式融资后，集中于北京、上海、青岛、湖州等城市通过招拍挂或收并购方式扩充土地储备。

据经济参考报报道，从近一周数据来看，全国40大中城市推地总量环比减少45%，14个城市无土地推出，同时温州、无锡等城市推出量较大；成交方面，主要城市成交量环比减少35%，25个城市无成交，石家庄、南京等城市成交量较大；出让金方面，上述城市整体环比上涨14%，宅地出让金环比增加10%。

其中，一线城市供求总量环比走低，土地收入增加逾两成，北上广深均无宅地供应。二线城市整体供应量缩水近半，成交量跌价涨。中指院方面分析指出，在核心一二线热点城市土地日益稀缺及“限房价竞地价竞自持”频繁出现的背景下，房企联合拿地的现象逐渐增多。

同日，易居房地产研究院发布的数据显示，就全国土地市场来看，1-7月份房地产开发企业土地购置面积12410万平方米，同比增长11.1%，增速比1-6月份扩大2.3个百分点；企业土地购置均价4374元/平方米，同比增长26.9%，增速比1-6月份下降3.5个百分点。

“2016年下半年部分热点城市出台相应土地市场政策，控制地价增长，但从全国层面来看总体地价涨幅并未受到抑制。”易居房地产研究院研究员王梦雯分析认为，今年1-7月全国地价仍然保持上行态势，这主要与市场成交较活跃、去年基期值较低有关。考虑到下半年房企资金面大概率趋紧，预计三季度增幅将持续高位盘整，四季度增幅或出现下行态势。

值得一提的是，从今年1-7月份出现高价地的城市来看，一线城市中的上海、广州、深圳三地不再是主角。中原地产首席分析师张大伟认为，“从最近调控重压下的楼市趋势来看，热点一二线城市调控政策非常多，土地溢价率被各种政策抑制。统计局公布的房价上涨城市基本全部为三线城市，除广州上涨1.4%外，其他城市基本均为之前涨幅较低的城市”。他认为，热点一二线城市全面进入调控周期，房价涨幅明显收窄，土地价格也逐渐失去上涨动力。

“今年以来全国楼市成交分化明显，一线城市明显降温，二线逐渐平稳，三线城市有所上升。房企拿地开始集中在部分围绕一二线热点城市的三四线区域拿地”。张大伟表示，“预计后续政策将继续扩围，调控城市数量也将继续增加，整体市场的调控目标是约束房价上涨过快区域，稳定市场预期”。

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