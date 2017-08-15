中国十一出境游预订迎来高峰 预计今年出游人次同比翻倍

（联合早报网讯）今年的中国国庆中秋假期重叠连休八天，很多考虑在国庆期间出游的游客已经开始着手开始预订假期行程。目前，国庆期间的出境游线路均已出炉，经济日报记者走访多家旅行社发现，8月以来咨询和预订量不断上涨，国庆期间出游线路预订已进入高峰期。其中，欧洲、东南亚部分热门出境游线路销售火爆、接近“满员”，今年“十一”出境游人次有望再创新高。

据经济日报报道，由于今年国庆、中秋假期叠加，八天的长假让更多市民考虑长线出境游线路。其中，法国、西班牙、意大利、俄罗斯、瑞士、英国、美国、捷克、阿联酋、匈牙利成为今年国庆出境长线游的十大热门旅行地。据悉，随着“一带一路”倡议的实施，中国游客对于沿线国家旅游热情不断升温，捷克、匈牙利等国家也加大了在华宣传力度，使得原本小众东欧旅游逐渐被消费者接受。而在短线方面，国庆期间泰国、日本、印尼、越南、菲律宾等目的地最受中国游客喜爱。驴妈妈旅游网提供的数据显示，截至目前，该平台国庆出境游预订人次较去年已经上涨近7成，预计今年国庆出境游总人次同比去年预计将翻倍。

作为一年中难得的超长带薪假期，国庆出境游的价格也是水涨船高。不少旅行社均表示，由于机票、酒店等成本上浮，今年国庆出境游整体价格较暑期旺季上涨10%，和淡季相比上涨幅度达5成，部分短线热门目的地甚至翻倍。

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