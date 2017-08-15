银监会数据显示中国银行业资产质量压力犹存

（联合早报网讯）14日，中国银监会披露的商业银行主要监管指标情况显示，二季度末不良贷款率与一季度持平，为1.74%；拨备覆盖率为177.18%，较一季度末略有下降；净息差达2.05%，较一季度末的2.03%有所回升。业内人士表示，尽管不良贷款率持平，但商业银行资产质量压力犹存，商业银行不能放松警惕，需加大风险隐患排查力度，确保整体信用风险可控。

据新华网报道，此外，银监会首次披露民营银行的主要监管指标值得关注：二季度末，民营银行不良贷款率只有0.7%，不良贷款余额8亿元，净息差4.86%，表现相当抢眼。

银监会数据显示，截至二季度末，商业银行不良贷款余额1.64万亿元，较上季度末增加563亿元；不良贷款率与上季度末持平。其中，次级类、可疑类、损失类贷款余额分别为6556亿元、7367亿元、2436亿元。不过，关注类贷款占比3.64%，环比一季末有所下降。

数据显示，截至二季度末，农村商业银行不良贷款率为2.81%，其余大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、外资银行等不良贷款率均低于2%，且环比保持稳定。

二季度末，商业银行(不含外国银行分行)加权平均核心一级资本充足率为10.64%，较上季度末下降0.15个百分点；加权平均一级资本充足率为11.12%，较上季度末下降0.16个百分点；加权平均资本充足率为13.16%，较上季度末下降0.11个百分点。

中国银行业协会专职副会长潘光伟认为，商业银行资产质量压力犹存，不良贷款率可能继续小幅上升；商业银行将不断提升信贷资产管理能力，摸清风险底数，加大风险隐患排查力度，确保整体信用风险可控。

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