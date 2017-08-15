台湾全岛大停电 688万户受影响

（联合早报网讯）因大潭电厂机组全数跳脱，台湾中油今天下午4点多，因供气陆管操作错误，导致天然气断气约数分钟，天然气供料中断后，大潭厂区六部机组停摆，电力顿失438.4万千瓦，造成全台多处大跳电。

根据《自由时报》网站报道，台湾北部宜兰、板桥、土城工业区、北投、天母甚至博爱特区等地皆出现停电，中南部也传出跳电状况，百货卖场、餐厅等民生大受影响，民众抱怨连连。

中油副总毕淑蒨表示，本次由台中接收站供气到大潭隔离站，因大潭隔离站要更换电源供应器，操作人员不小心误触导致关断阀启动，导致断气，断气约两分钟恢复。

台电大潭电厂是北台湾最重要发电机组，当初规划就是要取代核四厂，现有六部燃气机组的装置容量发电438.4万千瓦，包括台北、新北、桃园、基隆、宜兰的大台北地区，用电量占全台的40%，大潭电厂占大台北地区供电比重超过31%，造成昨天下午无预警跳机后，北台湾几乎入全数停电状态。

据中央社报道，全台湾受跳电、停电影响的户数多达688万户。

大停电也间接导致火灾，苗栗县通霄镇南华社区一户民宅突然起火，导致一名行动不便的44岁男子死亡。同屋的女屋主被救出送医前曾说，由于突然停电，她点蜡烛照明，疑似蜡烛不慎倒下，引燃放在一旁、接合鞋垫用的黏着剂，导致火势蔓延。

另一方面，针对能源做过多次保证的经济部长李世光，下午已向行政院长林全口头提出请辞，院长也已经接受，书面辞呈将于明天或后天送到行政院。

林全晚间也在面簿向因跳电造成不便的民众道歉。

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