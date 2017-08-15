台湾大停电688万户受影响 经济部长请辞

（联合早报网讯）台湾最大天然气发电厂的供气今午因人为疏失无预警中断，导致全台本岛17个县市大停电，约670万用户被迫分区轮流限电三小时。近来因电力问题屡被点名撤换的经济部长李世光傍晚请辞获准，成为蔡英文政府首位请辞下台的阁员。

全台大停电导致民怨四起，总统蔡英文透过面簿帖文代表政府向全台人民道歉。她指出，供电不只是民生问题，也是“国家安全的问题”，而真正该全面检讨的，“是这个会因为人为疏失而轻易瘫痪的供电系统”。

蔡英文重话批评：“这个系统明显地过于脆弱，可是台湾竟然就这样过了这么多年，这个系统非改不可，我会把它列为未来彻底检讨改革的重点。现在政府推动分散式的绿能发电，就是要避免单一电厂事故就影响全国供电。”

多次表明不放弃“非核家园”目标的蔡英文也强调，民进党政府的政策方向不会改变，“今天的事件只会让我们的决心更坚定”。

由台电公司经营的桃园大潭天然气发电厂，下午4时51分发生故障，全厂六部发电机组跳机，导致全台供电量顿失400多万千瓦。由于电力系统频率瞬间骤降，设为安全措施的低频电驿自动启动，造成台湾本岛17县市停电。据初步调查，向大潭电厂供应天然气的台湾中油公司因员工误将气阀关闭两分钟，结果切断发电厂的燃气供应，使机组跳机。

由于机组重新启动并恢复供电需要时间，台电公司傍晚6点起采取紧急分区轮流限电措施，全岛受影响的用户多达668万，占台电用户总数的一半，以民生住商和小规模工厂为主。

台电公司原先预计进行三轮限电措施，每轮一小时，但机组修复时间比预期久，全台供电缺口至晚上9点仍高达160万千瓦，故实施第四轮分区限电。最终，台电正式在晚上9时40分解除限电措施，全台恢复供电。

经济部长李世光请辞

面对10多年来最严重的停电事故，李世光傍晚6点40分率领众经济部官员以及台电和中油公司高层亲上火线，在经济部召开紧急记者会向外界说明原委。至于会否下台负责，李世光答复媒体询问时仅强调，“该负的政治责任我们完全不会闪躲”。

随后晚上7时30分，行政院发言人徐国勇在政院举行记者会，证实李世光已提出口头请辞，并获阁揆林全批准，书面请辞预计这两天内送交。

徐国勇也提到，立法院将于下周召开第三次临时会，林全会否至立院就本次停电事故进行相关报告，待立院党团决议。林全也在面簿发文向全台民众道歉，并表示已要求经济部查明原因细节，并追究相关人员的责任。

请辞获准的消息传出后，李世光在步出经济部前往台电应变中心时被媒体追问是否感到委屈，李表示“不会”，并感谢林全在过去这段日子的指导，而他的当务之急是“把事情赶快处理完毕”。

台湾的电力供应自本月初就状况频出，继花莲和平电厂电塔被台风吹倒、台中电厂七号机出现故障后，该厂一号机又发生锅炉破管意外，引发全台出现大规模限电的担忧。媒体当时指出，李世光和台电董事长朱文成恐得双双下台，以平息民怨与政治压力，但遭行政院驳斥。岂料，今天的大停电成了压垮李世光的最后一根稻草，而他过去“不限电”的承诺也正式破功。

由于大停电正值下班尖峰时段，北部不少街道的交通灯故障，导致交通大打结，民众在路上开车险象环生。全台各地也传出140多起民众受困电梯的事件。

另外，停电也间接导致苗栗县通霄镇一处民宅发生火警，一名七旬妇人当时在住处制作手工艺品，却碰上停电。她为持续工作点燃蜡烛照明，蜡烛却不慎倾倒引燃黏着剂，火势一发不可收拾，导致她行动不便的42岁儿子不幸葬身火海，妇人则及时逃生。

台湾过去曾在1999年的7月和9月，分别因输电塔倾斜和大地震发生大停电。当年7月的大停电曾导致新竹科学园区的半导体厂损失超过新台币20亿元（约9000万新元）。台电公司指出，此次停电事故并未影响科学园区的厂商。（台北特派员黄顺杰报道）

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