证监会一天连发三文总结股市 机构称体现对当前市场表现满意

（联合早报网讯）8月15日午间和晚间，中国证监会官网连发三篇文章，总结今年以来的股市表现，近年来上市公司并购重组服务实体经济的成效，以及新三板市场为经济发展的助力。

据澎湃新闻报道，记者注意到，这三篇文章均发布在证监会官网国际部对外宣传栏目下，尚未出现在首页区。在此之前，该栏目并无可查询的稿件。

针对证监会的这份股市总结，上海知名私募机构重阳投资总裁王庆在接受采访时坦言,“这个总结还是挺到位的。”至于监管层的这次发声，王庆认为不必过度解读。恰好相反，市场向成熟发展的过程中，运行规律本该如此。

王庆表示，这个总结表现出，监管层对当前市场的表现是比较满意的，未来监管的政策环境是稳定的，会继续朝着市场化、法治化、国际化的方向稳步推进。“市场经过一段时间的运行以后，的确是极慢的牛市特征越来越明显，波动率降低，市场趋于成熟，市场越来越关注价值投资、长期投资、理性投资。我觉得这是对前段市场环境的一个总结，经济数据也在支撑这样一个判断。”

证监会当天发布的三篇文章，由3个不同的部门提供。

其中，题为《今年以来我国股市总体运行平稳》的文章，由证监会市场部供稿。该文主要提到4点，一是主要股指稳中有涨。二是市场波幅明显收窄。三是市场估值结构趋于合理。四是市场运行内在稳定性增强。该文称，今年2月17日股指期货交易限制适度放松以来，股市异常波动期间为稳定市场所采取的临时性政策措施已全部退出。前7个月，日均新增A股账户数20万左右。这些数据都表明股市稳定运行的基础在夯实。

而题为《上市公司并购重组服务实体经济转方式调结构取得明显成效》的文章，则由证监会上市部供稿。该文提到，按全市场口径统计，2013年上市公司并购重组交易金额为8892亿元，到2016年已增至2.39万亿元，年均增长率41.14%，居全球第二，并购重组已成为资本市场支持实体经济发展的重要方式。

题为《新三板市场为我国经济发展增添新动力》的文章，由证监会公众公司部供稿。文章主要提及三点内容：一是新三板挂牌公司数量大幅增长，以创新创业成长型企业为主。二是融资规模逐年增长，融资结构不断改善。三是业绩向好，发展新动能在增强。

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