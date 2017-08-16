中国司法考试报名人数创新高，趋向高学历年轻化

（联合早报网讯）记者今天从中国司法部获悉，2017年国家司法考试报名工作已经结束，共有64.9万余人报名，人数再创历史新高。

据法制网报道，今年报名人数比去年增加6万余人，增幅为10.35%。其中，增幅20%以上的是青海、黑龙江和香港特别行政区；增幅10%-20%的是西藏、广东等15个省份；增幅在10%以下的是河北、山西等14个省份。

数据显示，报名人数前十位的省（区、市）依次为：广东51797人、北京46960人、山东40577人、江苏38871人、河南32710人、四川30662人、上海30069人、内蒙古27842人、河北26491人、浙江25823人；港澳台地区居民报名人数均有增长，其中：香港居民712人，比去年增加181人；澳门居民65人，比去年增加15人；台湾居民523人，比去年增加60人；和去年相比，北京、上海、广州等特大考区报名人数持续增长，分别增加6008人、3569人、1828人，增幅达14.67%、13.47%、13.54%。

与2016年相比，今年报名人员的学历构成、从业状况、年龄分布都有新变化。从学历情况看，硕士、博士学历人员增长趋势明显，高学历人数增长幅度较高，法律专科人员保持稳定，本科在读人员有小幅下降；具体来看，全日制50.2万余人，非全日制14.6万余人，本科、硕士研究生、博士研究生报名人员同比增长12.51%、23.63%、31.87%；从专业情况看，今年非法学专业报名人数达27.3万余人，占报名人数42.1%，比2016年增加约2.6万人，增长0.5%；法律实务部门和从事法律服务工作的报名人员同比去年有所增加，增长数达5646人。从报考人员年龄来看，报名人员平均年龄28岁，35岁以下报名人员占报名人数的88.8%，呈现报考人员年轻化趋势。

今年是司法考试首次试行部分试卷计算机化考试，为使考生更多了解司法考试机考的答题模式与操作应用，报名前，司法部在政府网站上设立了司法考试机考模拟专区，详细介绍了机考的注意事项、登录方式和操作方法，提供模拟试卷试题供考生练习。5个“机考”试点考区，选择机考报名人员共5542人，试点考区报名总体情况平稳。

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