中国外交部：赞赏日本国内有识之士揭露历史真相的勇气

（联合早报网讯）中国外交部发言人华春莹15日表示，中方赞赏日本国内有识之士揭露历史真相的勇气，希望日方认真倾听国内外的正义呼声，正确认识和深刻反省侵略历史。

据中新社报道，在当天例行记者会上，有记者问：8月13日，日本NHK电视台在日本侵华战争战败72年前夕播放了一期特别节目《731部队的真相》，发掘了日本731部队超过20个小时的认罪录音，完整还原了这支部队在侵华战争中犯下的滔天罪行。中方对此有何评论？

华春莹说，第二次世界大战期间，侵华日军对中国人民发动了令人发指的细菌战，进行了惨无人道的人体活体试验，犯下了反人类的滔天罪行。有关史实铁证如山，不容否认。只有正确对待历史，日本才有可能卸下历史包袱。

她说：“我们赞赏日本国内有识之士揭露历史真相的勇气，希望日方认真倾听国内外的正义呼声，正确认识和深刻反省日本军国主义侵略历史，切实尊重中国等亚洲受害国人民的感情。”

另一方面，日本首相安倍晋三15日以自民党总裁的名义，向靖国神社献上被称为“玉串料”的祭祀费。

对此，华春莹表示，靖国神社供奉着对侵略战争负有直接责任的二战甲级战犯，中方坚决反对日方的错误做法。今年是卢沟桥事变和南京大屠杀发生80周年，中方敦促日方切实正视和深刻反省侵略历史，同军国主义划清界限，以实际行动取信于亚洲邻国和国际社会。（联合早报网编辑：王纬温）

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