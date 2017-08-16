路透社：中印士兵15日在喜马拉雅山西部发生争执 双方均出现轻伤

（联合早报网讯）印度消息人士披露，中国与印度士兵周二在喜马拉雅山西部发生争执，进一步加剧已陷入边境对峙两月的两国的紧张关系。

路透社今天引述新德里一名听取了边境军报的消息人士说，印度士兵阻止一组中国士兵尝试进入印度在拉达克（Ladakh）的领土。该处靠近位于西藏和克什米尔边境的班公错（Pangong lake）。

该消息人士说，一些中国士兵携带铁棒和石块，双方在混战中都出现轻伤。

路透社指出，中印双方经常互相指责对方侵入本国领土，但直接发生冲突的情况十分罕见。

另据环球网报道，《印度时报》等多家印度媒体网站16日都刊出“中印士兵爆发新冲突！”“印军阻止解放军两次入侵！”等头条，起因是有“印度政府消息源”称，中印士兵15日清晨在拉达克地区发生摩擦，双方互掷石块，且都有人受轻伤。但此消息不仅中方尚未证实，印度军方也不予置评。

上述“印度政府消息源”对印媒表示，中印士兵的新摩擦并非发生在目前仍在对峙的洞朗地区，而是在班公湖北岸中印实际控制线一带。该消息源称，中印士兵15日在班公湖两处区域发生面对面对峙，双方互掷石块，有人受伤。随后双方士兵各自撤出了冲突地点。

不过，当媒体试图向印度军方求证时，印军方拒绝置评，也不透露任何信息。（联合早报网编辑：王纬温）

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