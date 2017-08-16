IMF：中国信贷扩张轨迹可能“很危险”

（联合早报网讯）国际货币基金组织（IMF）周二称，中国短期增长前景增强，但中期出现突然调整的风险加大，因该国依赖刺激举措来达到目标，且信贷扩张轨迹可能“很危险”。

据路透社报道，IMF称将中国2018-2020年平均成长年率预估从之前的6.0%上调至6.4%，并称中国政府实现到2020年国内生产总值（GDP）较2010年翻番的既定目标的可能性增大。

但IMF也对这样的增速给长期经济体质造成的影响发出警告。

经济增长加快的最大成本是，“公共和民间债务进一步大幅增加”，IMF在对中国经济的年度评估报告中写道。

该报告称，“全球的经验表明，中国当前的信贷轨迹是危险的，出现破坏性的调整和（或）增长明显放缓的风险增加，”

IMF估计，如果信贷以“可持续的”步伐增长，中国2012-2016年期间的经济增长年率应为5.5%左右，而实际录得的年均增长率为7.25%。

该报告称，“势在必行的关键政策是，致力于可实现最快速可持续增长路径的改革，以此取代具体的数字增长目标。”

债务水平不断攀升

IMF预计中国在减少债务方面不会有很大进展，报告预测，其非金融部门债务总额相当于GDP的比例将从2016年的235%增至2022年的290%以上。

IMF预计，到2022年中国的非金融债务将以较一年前的预期“更快的速度”增长。

IMF预计，今年中国经济增长6.7%，与7月份的预期一致。高于政府设定的约6.5%的增长目标，不过增长可能在第一季触顶。

今年上半年中国经济增长6.9%。

报告中还包括了中国政府官员的看法。他们认同今年的增长可能会“略高于”6.5%的目标”，但他们不同意IMF对中国债务水平的评估，称债务水平是可控的，且债务增长可能会进一步放缓。

IMF指出，为使经济向可持续增长模式转型，中国应采取的举措包括，改革财政政策，支持消费增长，加快国有企业改革，加大去杠杆的力度。

IMF称，过去一年来，中国在国有企业改革方面取得的进展不大，但在监督“影子”融资方面却取得了“实质性进展”。

IMF对中国近期采取的收紧政策和加大金融风险监督力度的做法表示支持，并表示应该继续下去。

央行的独立性

报告称，中国的货币政策以变得更加以市场为基础，基本上去除了对信贷和存贷款利率的控制，但政府应该赋予中国人民银行在制定利率方面的“操作独立性”。

IMF称，独立性将意味着，央行的功能应该收窄，仅聚焦货币政策，其政策行动应该更加透明，与此同时，应该与宏观审慎政策区分开来。

IMF指出，中国在过去一年加强了对人民币汇率和资本流动的控制，建议应继续向由市场决定汇率的方向推进。

今年，中国加紧了对资本外流的限制，在2016年人民币遭受大幅贬值压力后，中国政府寻求保持外汇储备在合理的水平。

今年，中国的外汇储备增加，人民币在美元走软情况下走强，但没有迹象显示中国政府放松了资本控制。

IMF称，虽然中国应向放松资本帐户管制的方向发展，但短期内应只考虑审慎的、有针对性的改革。

报告还指出，预计收入和机会分配不均等不平等现象在中国将会加剧，但社会服务方面的公共支出增加、采用累进税率的个人所得税系统，以及开征地产税等举措将帮助缓解不平等现象。（联合早报网编辑：王纬温）

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