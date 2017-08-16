邓福德访华提朝鲜 吁美中沟通减误判

（联合早报网讯）美军参谋首长联席会议主席邓福德在北京表示，美、中两国军方对许多艰难议题未必有同样看法，而加强沟通、减少误判，对区域及世界正面临朝鲜核问题危险下，至关重要。

据联合新闻网今天报道，邓福德（Joe Dunford）首次以美军参谋首长联席会议主席身分访问中国，在朝鲜与美国叫嚣喊话、紧张情势升高之际，他这趟亚洲行先抵韩国，展现美韩同盟坚定不移的决心。此外，五角大楼15日公布他在北京与中共中央军委联合参谋部参谋长房峰辉会谈后、签署「联合战略对话机制」的架构；这一架构下的首次会谈11月将于华府举行。

据报道，中国军方披露，两人会谈时曾就台湾、南中国海、朝鲜拥核等议题交换意见。美方新闻稿则说，邓福德与房峰辉的对谈主题围绕朝鲜及美、中两军关系。

邓福德说：”老实说，我们在许多艰难议题上不必然有同样观点“，美、中两国间有摩擦，但两国军方不断接触、对话与会谈，双方都承诺，要合作处理这些难题。

他也说，双方会谈须取得实质进展，而集体挑战就是必须真诚坦率地面对这些议题，减少误判只是“最低标准”，美、中两军应试着找寻合作领域。

邓福德表示，两国军方建立高层将领的沟通机制，有助改善两军沟通、减少误判，这对当前区域及世界面临朝鲜核问题的危险下，至关重要。

“联合战略对话机制”是美、中两军高阶将领层级的对话管道。五角大楼指出，该机制来自美国总统特朗普上任后、美中之间建立的“外交与安全对话”。

邓福德将访问中国三天，期间还将参访解放军的部队训练。（联合早报网编辑：王纬温）

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