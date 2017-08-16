中国全社会用电量今年首七个月 同比增长6.9%

（联合早报网讯）中国国家能源局15日透露，今年前7月，全社会用电量累计35578亿千瓦时，同比增长6.9%。

中新社引述业内专家分析指出，今年7月用电量是国际金融危机以来中国用电数据的最强表现，这足以说明自去年年中以来的经济恢复仍处于强劲和可持续的状态中，下半年经济运行将有望继续保持稳中向好的态势。

值得一提的是，从去年年中以来，中国第一产业用电量常出现两位数以上增幅，今年7月其用电增幅高达9.8%，前7月增幅也达到7.7%，专家认为这里面有新一轮农村电网改造和扶贫攻坚的成果在显现，中国广大农村的用电水平已开始明显突破。

据报道，分产业来看，前7月，第一产业用电量655亿千瓦时，同比增长7.7%；第二产业用电量25317亿千瓦时，同比增长6.7%；第三产业用电量4893亿千瓦时，同比增长9.9%；城乡居民生活用电量4713亿千瓦时，同比增长4.9%。

7月份，全社会用电量6072亿千瓦时，同比增长9.9%。分产业看，第一产业用电量145亿千瓦时，同比增长9.8%；第二产业用电量4363亿千瓦时，同比增长9.8%；第三产业用电量840亿千瓦时，同比增长13.1%；城乡居民生活用电量724亿千瓦时，同比增长7.6%。（联合早报网编辑：王纬温）

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