林子健今早突感不适 送院留医

（联合早报网讯）被闭路电视画面揭发“被内地人掳走”期间、却独自漫步砵兰街的香港民主党成员林子健，昨天凌晨被警方以提供虚假资料罪名拘捕。他今晨突出现不适，须送院留医。

据《星岛日报》报道，虽有人对案件三缄其口，但警方连日深入调查，再发现林在案发当日的最新行踪，原来他从砵兰街步行至登打士街后，乘小巴往西贡，警方翻查该区闭路电视，有镜头摄到疑是林子健的背部，据信他在西贡逗留一段颇长时间，正全力追查林在此处活动情况及大腿何时受伤。

42岁的林子健以涉嫌“提供虚假资料以误导警务人员”罪名，今晨仍遭警方通宵扣留。据悉，林被捕后并不合作，强调自己没“讲大话”，更保持缄默，不肯正式录取口供。

报道引述消息称，警方连日翻看闭路电视，发现林当日只有一个人在旺角街头出现，更曾戴上口罩、太阳眼镜及黑色鸭舌帽作易貌，相信是避免被人认出。其后，警方再从其他闭路电视影片目睹，林子健由砵兰街经咸美顿街走往弥敦道，再横过马路至登打士街后，登上一辆往西贡公共小巴离开。

重案组探员上个星期天抵达西贡一带调查，并取走多间店铺“闭路电视”录像查看，发现其中一个镜头拍到林子健的背部，相信他曾到达西贡市中心，并逗留一段长时间，正调查他在西贡活动情况、何时造成大腿受伤及向警方提供虚假资料目的。

警方西九龙总区重案组探员是于昨天零时30分在大角嘴街头、拘捕欲往母亲寓所的林子健，随即扣上手铐，带返旺角警署办理拘捕手续。至凌晨3时许，约10名探员，押同林子健返回马鞍山锦丰苑锦萱阁寓所搜查。林子健同样被反手铐上手铐，但没有以黑布蒙头，左右各有一名探员紧捉手臂，在场则有近半百传媒记者等候。

林子健被押回家时已有一男两女律师预先到达，并陪同林一起，各人约逗留一个半钟。林子健后被送往红磡警署通宵羁留；他被探员如押时，全程神态自若，没有回避镜头。探员在屋内检走一部电脑、一部平板电脑、三部手提电话及一副太阳眼镜连同眼镜盒。

至昨午3时，林子健被转带往亚皆老街西九龙重案组总部，由法医官替他验伤，以调查大腿伤势如何造成，逗留一个钟后，再押回红磡警署。今天零时，林子健却向值日官称头晕和胃不适，须召救护车送伊利沙伯医院治疗。

据负责调查案件的西九龙总区刑事总部女警司（刑事）（行动）郑丽琪称，警方调查一名男子指称在旺角遭多名内地人强行带上车案件后，发现所说与警方调查有很大出入，于是将他拘捕扣查。目前没证据显示有人于香港闹市进行事主所指控的非法禁锢罪行。讹称被非法禁锢，属严重罪行，警方严厉谴责有关行为。

现为民主党成员的林子健，本月11日召开记者会，声称前一天下午4时许，在旺角砵兰街遭两名操普通话内地男子强行押上车弄晕，醒来后发现在西贡一个石滩，遭殴打及被人在大腿上打上21个钉书机钉，林子健其后自行离开。（联合早报网编辑：王纬温）

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