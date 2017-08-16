香港“反东北发展”13名示威男女改判囚8至13个月

（联合早报网讯）据香港媒体15日报道，2014年6月，有示威者反对新界东北发展计划前期拨款而企图冲入立法会，事后有13名男女被裁定非法集结罪成，轻判社会服务令。香港特区政府律政司指刑期过轻，向上诉庭申请刑期覆核，15日法官最终裁定，该13名被告改判监禁8至13个月。

据香港中通社报道，案中13名被告包括梁晓旸、黄浩铭、刘国梁、梁颖礼、林朗彦、朱伟聪、何洁泓、周豁然、严敏华、招显聪、郭耀昌、黄根源和陈白山。

2014年6月立法会财委会开会审议新界东北发展规划拨款，示威者以竹枝强行撬开立法会大楼玻璃门及拉扯铁马等，上述涉案13人被裁定参与非法集结罪成，被判80至150小时社会服务令。

律政司认为刑期过轻，向上诉庭要求覆核刑期，并指当日各被告的暴力行为将近暴动的临界点，只有判监禁才是合适的刑罚。案件14日于高等法院开庭审理。

代表律政司的高级助理刑事检控专员万德豪强调，当日涉案13名被告伙同逾100人，并非独立犯案，而是大规模非法集结，恃着人多势众，明知立法会内有警员驻守，仍公然冲击，造成立法会42万港元（7.34万新元）财物损失，多名保安员骨折受伤，情况极之严峻，顷刻有可能越过临界点演变成暴动。

万德豪也指出，13名被告无悔意，不适合判处社服令，法庭应改判各被告最高刑罚三年监禁之内的中上端刑期才适合，藉此收惩罚及阻吓他人犯案之效。

上诉庭法官杨振权作出简短裁决时称，己考虑案件犯法经过、影响、后果、以及各被告在案件的取态、动机及个人情况，认为原审判处13名被告接受社会服务令刑期过轻。

上诉庭最终裁定，13名被告全部改判入狱，除黄根源认罪被判8个月外，其余人均入狱13个月 。（联合早报网编辑：王纬温）

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